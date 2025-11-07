ECONOMIE
Trump: geen zorgen over bubbelvorming bij AI-investeringen

Economie
door anp
vrijdag, 07 november 2025 om 22:27
anp071125192 1
WASHINGTON (ANP/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump is niet bezorgd over de vorming van bubbels door de enorme investeringen in kunstmatige intelligentie. Op de financiële markten zijn er juist wel zorgen dat de waarderingen van techbedrijven te sterk zijn gestegen en bestaan twijfels of de grote AI-investeringen uiteindelijk rendabel zullen zijn.
Maar volgens Trump zijn die zorgen niet terecht. "Nee, ik hou van AI. Ik denk dat het zeer hulpzaam zal zijn. Het wordt echt de toekomst en wij leiden de wereld."
Kenners, waaronder van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), hebben de golf aan AI-investeringen vergeleken met de internetzeepbel van eind jaren 90. Toen stegen de aandelen van internetbedrijven zeer hard, maar daalden vervolgens weer sterk in waarde, omdat ze niet aan de hooggespannen winstverwachtingen konden voldoen.
Donderdag zei de topman van het grote chipconcern Qualcomm nog dat de wereld onderschat hoe groot AI gaat worden en verwierp daarbij eveneens zorgen over bubbelvorming.
