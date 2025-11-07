Wall Street sluit gemengd, consumentenvertrouwen VS zwak

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag wisselend gesloten na de koersverliezen een dag eerder. De aandacht van beleggers op Wall Street ging onder meer uit naar zwakke cijfers over het Amerikaanse consumentenvertrouwen.

Het sentiment kreeg wel enige steun van een nieuw plan van de Democratische leider Chuck Schumer om de aanhoudende shutdown van de Amerikaanse federale overheid te stoppen. Dat voorstel werd echter verworpen door de Republikeinen, maar bij beleggers leek er toch hoop te zijn op een politieke overeenkomst om de langste shutdown in de Amerikaanse geschiedenis te beëindigen.

De Dow-Jonesindex sloot met een plus van 0,2 procent op 46.987.10 punten en de brede S&P 500 steeg 0,1 procent tot 6728,80 punten. De technologiebeurs Nasdaq zakte 0,2 procent tot 23.004,54 punten, na de daling met bijna 2 procent een dag eerder door flinke verliezen bij grote techbedrijven als Nvidia, Advanced Micro Devices (AMD) en Broadcom.

De Universiteit van Michigan meldde op basis van een voorlopige raming dat het consumentenvertrouwen is gezakt naar bijna het laagste niveau ooit. Amerikanen zijn bezorgd over de impact van de aanhoudende shutdown van de overheid op de economie en de zwakkere arbeidsmarkt.

Expedia was een opvallende stijger met een winst van bijna 18 procent. De onderneming achter reissites als Trivago en Hotels.com verhoogde de omzetverwachting voor het hele jaar na beter dan verwachte kwartaalcijfers. Vakantiewoningverhuurplatform Airbnb meldde eveneens resultaten en won 0,3 procent aan waarde.

Tesla daalde 3,7 procent. Aandeelhouders van de fabrikant van elektrische auto's hebben de megabeloning voor topman Elon Musk goedgekeurd. Take-Two Interactive Software verloor ruim 8 procent. Het bedrijf heeft de komst van de nieuwe game uit de populaire reeks Grand Theft Auto opnieuw uitgesteld. Grand Theft Auto VI (GTA VI) zal nu pas in november volgend jaar verschijnen.