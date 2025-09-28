Trump grapt op sociale media met cartoon over ontslag Powell

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft op zijn socialmediaplatform Truth Social een cartoon geplaatst waarop hij Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell ontslaat. Het lijkt te gaan om een grap, maar de opmerkelijke afbeelding past wel in een al langer lopende campagne van Trump om Powell te bewegen zelf op te stappen.

De post toonde een cartoon van Trump die met zijn vinger wijst en "JE BENT ONTSLAGEN!" roept naar Powell, die een doos met zijn kantoorspullen vasthoudt. Achter hen is het logo van de Fed te zien. De Amerikaanse nieuwszender CNBC vroeg het Witte Huis om commentaar op de afbeelding, maar kreeg niet direct antwoord.

Powells termijn als Fed-voorzitter loopt in mei volgend jaar af. Trump dringt al maanden tevergeefs bij Powell aan om de rente flink te verlagen en dreigde herhaaldelijk met zijn ontslag, iets wat de president juridisch gezien niet zomaar kan doen. Recent verlaagde de Fed de rente wel iets, maar Trump wil dat er meer stappen worden gezet.