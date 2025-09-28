ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Trump grapt op sociale media met cartoon over ontslag Powell

Economie
door anp
zondag, 28 september 2025 om 9:16
anp280925048 1
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft op zijn socialmediaplatform Truth Social een cartoon geplaatst waarop hij Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell ontslaat. Het lijkt te gaan om een grap, maar de opmerkelijke afbeelding past wel in een al langer lopende campagne van Trump om Powell te bewegen zelf op te stappen.
De post toonde een cartoon van Trump die met zijn vinger wijst en "JE BENT ONTSLAGEN!" roept naar Powell, die een doos met zijn kantoorspullen vasthoudt. Achter hen is het logo van de Fed te zien. De Amerikaanse nieuwszender CNBC vroeg het Witte Huis om commentaar op de afbeelding, maar kreeg niet direct antwoord.
Powells termijn als Fed-voorzitter loopt in mei volgend jaar af. Trump dringt al maanden tevergeefs bij Powell aan om de rente flink te verlagen en dreigde herhaaldelijk met zijn ontslag, iets wat de president juridisch gezien niet zomaar kan doen. Recent verlaagde de Fed de rente wel iets, maar Trump wil dat er meer stappen worden gezet.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 511726720

Drie signalen dat je mogelijk hoogsensitief bent

ANP-47057174 (1)

Weg met die bruine aanslag in je wc-pot: zo laat je urinesteen eenvoudig verdwijnen

164539873_m

Wetenschappers vinden nieuwe manier om pijn te bestrijden zonder gevaarlijke bijwerkingen

ANP-537389485

Deze karaktertrekken kunnen leiden tot een langer leven

27b72fcad67ec471937337e7a487815c,499bf21f

Waarom is Trump altijd zo oranje

shutterstock_778973677

Roken, ongezonde voeding, overgewicht, alcoholgebruik en onbeschermde seks: in bij de helft van de gevallen is kanker je eigen schuld

Loading