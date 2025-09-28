ECONOMIE
Zelensky: bijna 500 Russische drones in grote aanval

Samenleving
door anp
zondag, 28 september 2025 om 9:46
anp280925056 1
KYIV (ANP) - Volgens de Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft Rusland afgelopen nacht bijna vijfhonderd drones naar Oekraïne gestuurd bij een van de grootste luchtaanvallen sinds het begin van de oorlog. Ook zouden de Russen veertig raketten hebben afgevuurd. Zelensky spreekt van een "barbaarse" aanval.
Tot nu toe zijn er zeker vier doden, onder wie een 12-jarig meisje. Minstens veertig mensen raakten gewond.
Volgens Zelensky duurde de aanval zo'n twaalf uur en zijn regio's in het hele land geraakt. Hij koppelt de aanval aan het einde van het Algemeen Debat van de Verenigde Naties en roept op tot extra sancties voor het Kremlin. "Dit is hoe Rusland zijn ware opstelling laat zien. Moskou wil blijven vechten en doden, en verdient de zwaarste druk van de wereld."
