Trump hint op aanpassing immigratiebeleid om zorgen ondernemers

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse president Donald Trump zegt zijn immigratiebeleid aan te passen omdat ondernemers zorgen hebben geuit over het tekort aan arbeidskrachten. In een socialemediabericht meldt hij dat boeren en horecaondernemers bij hem hebben geklaagd dat ze personeel missen na de vele aanhoudingen die immigratiedienst ICE uitvoert.

"Onze geweldige boeren en mensen in de hotel- en vrijetijdssector stellen dat ons agressieve immigratiebeleid zeer goede, lang werkzame arbeiders van ze afneemt, waarbij die banen bijna onmogelijk te vervangen zijn", schrijft Trump op zijn berichtenplatform Truth Social.

Hij stelt verder, zonder direct bewijs te leveren, dat criminele immigranten voor die banen solliciteren. "Dit is niet goed. We moeten onze boeren beschermen, maar de CRIMINELEN UIT DE VS krijgen. Er komen veranderingen aan."

Invallen ICE

De regering-Trump heeft het aantal invallen door ICE de afgelopen weken fors opgevoerd, wat tot grote protesten heeft geleid in onder andere Los Angeles. De president beweert dat illegale immigratie een gevaar vormt voor de veiligheid en Amerikaanse banen en beloofde een recordaantal mensen de VS uit te zetten.

Amerikaanse media meldden dat de immigratiedienst onlangs opdracht heeft gekregen dagelijks 3000 arrestaties te verrichten. Dat gebeurde onder andere bij een vleesverwerker in de stad Omaha, waar ruim zeventig mensen werden vastgezet. LA Times maakte melding van federale agenten bij een veld waar bessenplukkers aan het werk waren.

Dat raakt de agrarische sector waarschijnlijk hard. Volgens een schatting van het Amerikaanse ministerie van Landbouw is bijna de helft van de 850.000 werknemers in de teelt ongedocumenteerd.