Trump houdt deze week eerste gesprekken voor nieuwe Fed-baas

door anp
woensdag, 10 december 2025 om 3:18
WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse president Donald Trump zal deze week beginnen met het houden van sollicitatiegesprekken voor de nieuwe voorzitter van de Federal Reserve. Dat meldt The Financial Times. "Ik heb een behoorlijk goed idee van wie ik wil", zei Trump daarover tegen journalisten in de Air Force One.
Trump zal met meerdere kandidaten spreken, maar vooralsnog is Kevin Hassett, een belangrijke economische adviseur van Trump, favoriet om de huidige Fed-voorzitter Jerome Powell op te volgen. De termijn van Powell als voorzitter van de centrale bank eindigt in mei. Het afgelopen jaar uitte Trump regelmatig kritiek op Powell. Hij vond dat de Federal Reserve de rente niet snel genoeg verlaagde. Hassett was het daarover openlijk eens met Trump.
Het is niet gegarandeerd dat Hassett de nieuwe Fed-baas wordt, meldt The Financial Times. Er zijn nog vier anderen in de race voor de positie. Het eerste gesprek staat gepland voor woensdag. Dan zullen Trump en minister van Financiën Scott Bessent een ontmoeting hebben met voormalig Fed-bestuurder Kevin Warsh.
