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Trump houdt vertrouwen in Fed-voorzitter ondanks rentekritiek

Economie
door anp
donderdag, 17 september 2026 om 3:00
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WASHINGTON (ANP/RTR) - Amerikaans president Donald Trump heeft kritiek geuit op de door hem aangestelde voorzitter van de centrale bank de Federale Reserve, Kevin Warsh. Op social media haalt de president fel uit naar het besluit van de centrale bank om de rente te verhogen in een poging de hardnekkige inflatie te bedwingen.
"De rentes in de Verenigde Staten zouden 1 procent of minder moeten zijn, omdat wij de beste kredietwaardigheid ter wereld hebben", schrijft Trump op Truth Social. "Verlaag de rente voor de VS en snel!", aldus de president.
Trump benadrukte wel nog steeds vertrouwen te hebben in Warsh, de man die hij eerder dit jaar uitkoos om het stokje over te nemen van Jerome Powell. Die laatste werd door de president regelmatig afgebrand, omdat hij niet leverde waar Trump steeds om vroeg: drastische renteverlagingen.
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