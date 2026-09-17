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Greenpeace: ov-kosten Amsterdam een na hoogste in Europa

Samenleving
door anp
donderdag, 17 september 2026 om 3:01
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DEN HAAG (ANP) - Openbaar vervoer in Amsterdam is het een na duurste onder Europese hoofdsteden. Dat concludeert Greenpeace na onderzoek naar de kosten voor ov in dertig Europese landen. Alleen in Londen is een abonnement duurder, stelt de milieuorganisatie.
Amsterdam staat ook op de tweede plaats in de lijst van hoofdsteden waar de kosten het hardst zijn gestegen sinds het vorige onderzoek van Greenpeace, in 2023. Abonnementen zijn in Amsterdam 55 procent duurder geworden. De lijst wordt aangevoerd door Nicosia, de hoofdstad van Cyprus, waar de kosten met 67 procent stegen.
Het onderzoek van Greenpeace richt zich op maand- en jaarabonnementen, omdat die kosten volgens de organisatie het belangrijkst zijn in de overweging van mensen om over te stappen van de auto naar het openbaar vervoer. Greenpeace onderzocht de prijzen in de hoofdsteden van de 27 EU-landen, Zwitserland, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk.
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