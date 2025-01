Trump kondigt bevel aan dat verbod TikTok 90 dagen uitstelt

WASHINGTON (ANP/RTR) - De aankomende Amerikaanse president Donald Trump gaat een bevel uitvaardigen waardoor TikTok negentig dagen langer operationeel kan blijven, zei hij zondag op Truth Social. Hij wil dat bevel maandag, op de dag van zijn aantreden, al uitvaardigen. Ook zei Trump dat de Verenigde Staten een eigendomspositie van 50 procent in een joint venture moeten verwerven.

TikTok is eigendom van het Chinese bedrijf ByteDance. Het socialemediaplatform was zondag niet langer beschikbaar voor zijn 170 miljoen Amerikaanse gebruikers, nadat een wet van kracht was geworden die de voortzetting van de app verbood. Trump wil met zijn bevel bewerkstelligen dat die wet pas over negentig dagen van kracht wordt.

De VS vrezen dat de gegevens van Amerikanen door Chinese functionarissen worden misbruikt.