Europees kampioen Nys snelste in wereldbekerveldrit Benidorm

BENIDORM (ANP) - De Belgische veldrijder Thibau Nys heeft de wereldbekerwedstrijd van Benidorm gewonnen. Het was de vijfde zege van het seizoen voor de renner van Baloise Glowi Lions, die ook als wegrenner furore maakt. Nys werd dit seizoen zowel Europees als Belgisch kampioen veldrijden, maar boekte in de Spaanse badplaats pas zijn eerste zege in de wereldbeker.

Op enige afstand finishte zijn landgenoot Eli Iserbyt als tweede. De Nederlander Lars van der Haar werd derde. De Belg Michael Vanthourenhout, leider in de wereldbekerstand, werd vijfde.

Hij wordt voor de eindzege alleen nog bedreigd door zijn landgenoten Toon Aerts en Iserbyt.

'Goede benen op het juiste moment'

De Belg Niels Vandeputte was het snelst weg, maar grote verschillen ontstonden er niet in een wedstrijd die traditiegetrouw iets weg heeft van een wegkoers voor behendige renners. Zonder modder en klimmetjes is wegrijden moeilijk en ontstond er al snel een lang lint van renners. Nys probeerde het halverwege met een versnelling. De Europees kampioen had bij het ingaan van de vijfde ronde een negental in zijn wiel. Onder hen bevonden zich de Nederlanders Pim Ronhaar en Van der Haar.

Van der Haar en Iserbyt namen enige afstand bij het ingaan van de voorlaatste ronde, maar Van Aert reed het gat dicht met in zijn spoor Nys. Die liet vervolgens iedereen achter. "De puzzelstukjes vallen precies in elkaar. Ik heb de goede benen op het juiste moment", sprak Nys twee weken voor het WK in het flashinterview. Daar wacht regerend wereldkampioen Mathieu van der Poel, die de wedstrijd in Spanje liet schieten.