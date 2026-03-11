Trump kondigt bouw nieuwe olieraffinaderij in Texas aan

HOUSTON (ANP/RTR/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft plannen voor de bouw van een nieuwe olieraffinaderij in Texas aangekondigd. De raffinaderij zal worden gebouwd met steun van het Indiase energieconcern Reliance Industries. Reliance beheert het grootste oliecomplex ter wereld, in Jamnagar.

"Dit is een historische overeenkomst van 300 miljard dollar, de grootste in de geschiedenis van de Verenigde Staten", schreef de Amerikaanse president op Truth Social.

De nieuwe faciliteit zal worden gebouwd door het bedrijf America First Refining in Brownsville, in de zuidelijke staat Texas. America First is van plan om in het tweede kwartaal van dit jaar te beginnen met de bouw, aldus het bedrijf.

"Dit project betekent een historische stap voorwaarts voor de Amerikaanse energieproductie", zei John V. Calce, voorzitter en oprichter van America First Refining. "Voor het eerst in een halve eeuw zal de Verenigde Staten een nieuwe raffinaderij bouwen die specifiek is ontworpen voor Amerikaanse schalieolie."