Het Kremlin steunt volgens een door de Financial Times ingezien plan een gecoördineerde desinformatiecampagne om Viktor Orbán bij de verkiezingen van 12 april aan de macht te houden in Hongarije

Het Kremlin heeft een geheime campagne goedgekeurd om de Hongaarse premier Viktor Orbán aan een nieuwe verkiezingsoverwinning te helpen. Een met Moskou gelieerd Russisch adviesbureau, het onder westerse sancties vallende Social Design Agency, moet via sociale media Hongaarse kiezers bespelen met op maat gemaakte memes, video’s en desinformatie, gericht tegen oppositieleider Péter Magyar en diens Tisza-partij, die in de peilingen voorloopt.

Wat er volgens de documenten gebeurt

Volgens bronnen die met de operatie bekend zijn, gaat het om een door het Kremlin goedgekeurd plan om Orbáns Fidesz-partij te versterken door Hongaarse sociale media te overspoelen met in Rusland ontworpen content die via invloedrijke Hongaren wordt verspreid. De campagne portretteert Orbán als een "sterke leider met vrienden over de hele wereld" en de enige die de Hongaarse soevereiniteit kan beschermen, terwijl Péter Magyar wordt neergezet als een "marionet uit Brussel" met een verborgen EU‑agenda.

Het plan voorziet in gerichte "informatieaanvallen" op Magyar en Tisza, die worden afgeschilderd als incompetente en verdeelde krachten met geheime plannen, onder meer door controversiële partijfiguren uit te vergroten. De Social Design Agency analyseert sinds februari systematisch Hongaarse media en denktankrapporten en selecteerde naar verluidt circa 50 pro‑Orbán‑figuren en 30 oppositiefiguren als potentiële doorgeefluiken voor Russische boodschappen.