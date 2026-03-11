ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Financial Times: Kremlin steunt een geheime campagne om Viktor Orbán aan de macht te houden.

Politiek
door Redactie
woensdag, 11 maart 2026 om 7:05
ftcms_04c12240-251e-4951-a205-e5e79a57e1a1
Het Kremlin steunt volgens een door de Financial Times ingezien plan een gecoördineerde desinformatiecampagne om Viktor Orbán bij de verkiezingen van 12 april aan de macht te houden in Hongarije.
Het Kremlin heeft een geheime campagne goedgekeurd om de Hongaarse premier Viktor Orbán aan een nieuwe verkiezingsoverwinning te helpen. Een met Moskou gelieerd Russisch adviesbureau, het onder westerse sancties vallende Social Design Agency, moet via sociale media Hongaarse kiezers bespelen met op maat gemaakte memes, video’s en desinformatie, gericht tegen oppositieleider Péter Magyar en diens Tisza-partij, die in de peilingen voorloopt.

Wat er volgens de documenten gebeurt

Volgens bronnen die met de operatie bekend zijn, gaat het om een door het Kremlin goedgekeurd plan om Orbáns Fidesz-partij te versterken door Hongaarse sociale media te overspoelen met in Rusland ontworpen content die via invloedrijke Hongaren wordt verspreid. De campagne portretteert Orbán als een "sterke leider met vrienden over de hele wereld" en de enige die de Hongaarse soevereiniteit kan beschermen, terwijl Péter Magyar wordt neergezet als een "marionet uit Brussel" met een verborgen EU‑agenda.
Het plan voorziet in gerichte "informatieaanvallen" op Magyar en Tisza, die worden afgeschilderd als incompetente en verdeelde krachten met geheime plannen, onder meer door controversiële partijfiguren uit te vergroten. De Social Design Agency analyseert sinds februari systematisch Hongaarse media en denktankrapporten en selecteerde naar verluidt circa 50 pro‑Orbán‑figuren en 30 oppositiefiguren als potentiële doorgeefluiken voor Russische boodschappen.
Opmerkelijk is dat de Russische campagne Orbán juist wil framen als sleutelpartner van de Amerikaanse president Donald Trump, met de boodschap dat vooral die relatie Hongarije veiligheid en economische stabiliteit zou bieden. Moskou wil daarmee directe associatie met Poetin vermijden, omdat openlijke Russische steun de Hongaarse kiezer volgens het plan juist zou afstoten.

Lees ook

Bespioneert Rusland via de Kaspersky anti-virus software?Bespioneert Rusland via de Kaspersky anti-virus software?
Sekstape in aantocht: Oppositieleider Hongarije spreekt van lastercampagne door OrbánSekstape in aantocht: Oppositieleider Hongarije spreekt van lastercampagne door Orbán
Orbán blokkeert Oekraïne-transport vanwege ruzie om oliepijpleiding: "Hongarije steelt geld en neemt gijzelaars"Orbán blokkeert Oekraïne-transport vanwege ruzie om oliepijpleiding: "Hongarije steelt geld en neemt gijzelaars"
De Russische elite wil een alternatief voor PoetinDe Russische elite wil een alternatief voor Poetin
loading

POPULAIR NIEUWS

HCwiC8QaIAALmIb

Opmerkelijk: de rijkste landen in 2050

121766530_m

Darmkanker: deze vleeswaren kun je beter niet meer eten

ANP-548336178

IMF-baas: ‘Denk aan het ondenkbare, bereid je er op voor’

ANP-545084878

Zo ziet Fajah Lourens eruit na cosmetische ingrepen: "Mijn ogen staan nog een beetje foxy"

294840845_m

De meest gestolen items uit de supermarkt: ’Mensen stelen niet om te kunnen eten’

135162033_m

Waarom sommige apparaten niet aan een verlengsnoer mogen

Loading