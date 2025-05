Trump kondigt 'groot handelsakkoord' aan, volgens NYT met VK

De Amerikaanse president Donald Trump houdt donderdag om 16.00 uur Nederlandse tijd een persconferentie over een handelsovereenkomst met een "groot en zeer gerespecteerd land". Dat meldt Trump op zijn sociale medium Truth Social.

De president laat in zijn bericht niet los met welk land hij tot een akkoord is gekomen. Volgens The New York Times gaat het om het Verenigd Koninkrijk.

Sinds Trump zijn importheffingen oplegde, zijn veel landen in onderhandeling over een akkoord met de VS. Vorige week zei Trump dat hij "potentiële deals" had met Zuid-Korea, Japan en India.