Trump kondigt 'wederkerige' importheffingen aan

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft gezegd donderdag "wederkerige importheffingen" in te willen voeren. Landen die hoge invoerrechten vragen voor Amerikaanse goederen, krijgen daarmee even hoge heffingen terug. Dit zou een escalatie kunnen veroorzaken van de handelsgeschillen die de VS onder Trump hebben met andere mogendheden.

"Drie geweldige weken, misschien wel de beste ooit, maar vandaag is de klapper: wederkerige importheffingen!!!", schrijft Trump op zijn eigen sociale medium Truth Social. Dit soort heffingen zouden vooral opkomende economieën kunnen raken die hun markt nu nog afschermen met barrières voor Amerikaanse producten, zoals India.

Eerder tekende Trump al een decreet waarmee de VS in maart 25 procent belasting heffen op al het aluminium en staal dat het land binnenkomt, waarop onder andere de Europese Unie boos reageerde. Ook andere bondgenoten waren getergd. Daarnaast voerde hij extra importheffingen in op producten uit China.