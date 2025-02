Trump laat slaan van nieuwe dollarcenten afschaffen

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn minister van Financiën opdracht gegeven het slaan van nieuwe dollarcenten te stoppen omdat het maken van de centen meer kost dan dat ze waard zijn. De verandering maakt deel uit van zijn bredere inspanning om in de nationale begroting te snoeien.

"De Verenigde Staten slaan al te lang centen die ons letterlijk meer dan 2 cent kosten", zei Trump in een bericht op Truth Social. "Dit is verspilling!" Het door Elon Musk geleide ministerie van Overheidsefficiëntie (DOGE) meldde in januari dat elk muntstuk van één cent met de beeltenis van Abraham Lincoln meer dan 3 cent kost om te maken. Dat kostte de Amerikaanse belastingbetalers in 2023 ongeveer 179 miljoen dollar.

Al decennia proberen beleidsmakers de cent af te schaffen. De United States Mint meldde in haar jaarverslag van 2024 dat het ongeveer 3,7 cent kost om een cent te produceren en te distribueren, een stijging van meer dan 20 procent tegenover het voorgaande jaar. De hogere kosten komen deels door stijgende prijzen van metalen zoals zink en koper.