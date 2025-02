Nederlandse industrie produceert opnieuw minder

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse industrie heeft in december opnieuw minder geproduceerd dan een jaar eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ging de industriële productie met 4,4 procent omlaag op jaarbasis. De Nederlandse industrie kampt al langere tijd met lagere orders en een zwakke bedrijvigheid. Ook in de voorgaande zeventien maanden kromp de productie op jaarbasis.

De krimp in december was ook veel sterker dan in november toen het ging om een productiedaling van 0,1 procent. In mei 2020, tijdens de coronacrisis, bereikte de industriële productie een dieptepunt. Daarna steeg de productie tot mei 2022. Sindsdien is de trend omgeslagen.