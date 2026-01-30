ECONOMIE
Trump maakt vrijdag kandidaat Fed-voorzitterschap bekend

Economie
door anp
vrijdag, 30 januari 2026 om 3:26
anp300126007 1
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump maakt vrijdagochtend (lokale tijd) zijn kandidaat bekend voor de opvolging van Jerome Powell als voorzitter van de Federal Reserve. Powells termijn loopt in mei af. "Ik zal morgenochtend de nieuwe voorzitter van de Fed bekendmaken", zei Trump in het Kennedy Center in Washington. Eerder had Trump gezegd pas volgende week een kandidaat te nomineren.
Trump uit geregeld felle kritiek op Powell en het beleid van de Fed. Hij wil dat de rente veel sterker wordt verlaagd om zo de economie te stimuleren. Woensdag hield de Fed de rente in de Verenigde Staten nog onveranderd, na drie eerdere verlagingen op rij.
Trump zou vier topkandidaten hebben: economisch adviseur van het Witte Huis Kevin Hassett, Fed-gouverneur Christopher Waller, voormalig Fed-gouverneur Kevin Warsh en topbestuurder Rick Rieder van vermogensbeheerder BlackRock. Het selectieproces wordt overzien door minister Scott Bessent van Financiën.
De kandidaat die Trump voordraagt, moet goedkeuring krijgen van een speciale commissie van de Senaat.
