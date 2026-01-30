Trump eist miljarden van fiscus VS om lekken belastingaangiftes

MIAMI (ANP) - Donald Trump heeft donderdag de belastingdienst (IRS) en het ministerie van Financiën aangeklaagd voor 10 miljard dollar. De Amerikaanse president houdt de instanties verantwoordelijk voor het lekken van zijn belastingaangiftes aan de media in 2019 en 2020.

In een aanklacht ingediend bij de federale rechtbank in Miami stellen Trump, zijn volwassen zonen en zijn familiebedrijf The Trump Organization dat de instanties hebben nagelaten "verplichte voorzorgsmaatregelen" te nemen om te voorkomen dat voormalig IRS-medewerker Charles Littlejohn hun belastingaangiftes kon lekken aan "linkse media". Daaronder verstaan ze onder meer The New York Times en ProPublica, een non-profit die door individuele donors wordt gefinancierd.

De fiscus en het ministerie zouden Trump en de zijnen "reputatieschade en financiële schade" hebben berokkend.

In 2016 beloofde Trump tijdens de campagne voor de presidentsverkiezingen dat hij, net als zijn voorgangers, zijn belastingaangiften openbaar zou maken. Dat deed hij vervolgens niet.