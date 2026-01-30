Man deed zich voor als FBI-agent om Luigi Mangione te bevrijden

NEW YORK (ANP) - Een man uit de Amerikaanse staat Minnesota is aangeklaagd voor het zich voordoen als FBI-agent in een poging Luigi Mangione, de verdachte van de moord op de CEO van een zorgverzekeraar, uit een gevangenis in New York te bevrijden. Hij had een barbecuevork en een mes met een bot blad bij zich, blijkt uit gerechtelijke documenten.

De 27-jarige Mangione wacht mogelijk de doodstraf voor de moord op de CEO van UnitedHealthcare in New York in 2024. De schokkende moord werd veroordeeld door overheidsfunctionarissen, maar Mangione werd een soort volksheld voor sommige Amerikanen die de hoge zorgkosten en verzekeringspraktijken bekritiseren.

De opgepakte man zou het gevangenispersoneel hebben verteld dat hij een FBI-agent was met gerechtelijke documenten die de vrijlating van Mangione autoriseerden. Hij kon zich echter alleen identificeren met zijn rijbewijs uit Minnesota. Bewakers fouilleerden hem en vonden de barbecuevork en het mes in zijn rugzak, aldus de aanklacht. Vervolgens werd hij gearresteerd.