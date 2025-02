Trump: maandag kondig ik 25%-tarieven aan op staal en aluminium

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump kondigt maandag tarieven van 25 procent aan op alle staal- en aluminiumimporten in de Verenigde Staten. Trump zei dit zondag in gesprek met verslaggevers aan boord van het presidentiële vliegtuig Air Force One, waarin hij op weg is naar New Orleans voor de Super Bowl, een American footballwedstrijd.

Trump voerde tijdens zijn eerste termijn als president (2017-2021) tarieven van 25 procent in voor staal en 10 procent voor aluminium, maar verleende later verschillende handelspartners rechtenvrije quota's, waaronder Canada, Mexico, de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.