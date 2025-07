Trump Media lanceert streamingplatform Truth+ wereldwijd

SARASOTA (ANP) - Trump Media & Technology heeft zijn streamingplatform Truth+ wereldwijd gelanceerd. Dat heeft het mediabedrijf achter het sociale mediabedrijf Truth Social van de Amerikaanse president Donald Trump maandag bekendgemaakt. Volgens Trump Media is de app nu overal te downloaden op Apple- en Android-apparaten.

"We zijn verheugd over de snelle introductie van Truth+ op internationale markten en kijken ernaar uit de uitrol op alle apparaten en besturingssystemen te voltooien", zei topman Devin Nunes van Trump Media in een toelichting. "Er is duidelijk wereldwijd behoefte aan frisse perspectieven op de grote kwesties van onze tijd, en we leggen de basis om het woke nieuwsmonopolie uit te dagen met harde, niet-woke verslaggeving en commentaren."

Trump Media meldt verder dat Truth+ ook beschikbaar komt voor LG- en Samsung-smarttv's zodra deze apps zijn goedgekeurd.