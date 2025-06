Trump meldt akkoord met China, nog wel goedkeuring nodig

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat een akkoord rond handel tussen de Verenigde Staten en China rond is, maar nog wel door hem en zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping moet worden goedgekeurd. Hij bevestigde in een socialemediabericht dat China toezegt zeldzame aardmetalen en magneten te leveren.

Trump schrijft verder dat de VS aan China zullen "leveren wat is afgesproken", waaronder toestemming voor Chinese studenten om op Amerikaanse universiteiten te studeren. "Wij krijgen tarieven van in totaal 55 procent, China krijgt 10 procent. Onze relatie is fantastisch!", schrijft de president op Truth Social, zonder verdere toelichting.

In Londen kwamen handelsdelegaties van China en de VS tot een raamwerkovereenkomst, waarbij ze beloofden bepaalde exportbeperkingen op te heffen. Vorige maand spraken de landen in Genève af om de sterk opgelopen importheffingen voor elkaar tijdelijk te verlagen, om gesprekken over een handelsdeal te vergemakkelijken.