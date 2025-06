Deel Zuid-Hollandse politiek zegt vertrouwen in gedeputeerde op

DEN HAAG (ANP) - Een deel van de Zuid-Hollandse politiek heeft het vertrouwen opgezegd in gedeputeerde Berend Potjer, verantwoordelijk voor onder meer energie en natuur. De meeste oppositiepartijen steunden een motie van wantrouwen, ingediend door de PVV, D66, Forum voor Democratie en Hart voor Zuid-Holland. Zij vinden dat Potjer de Provinciale Staten al geruime tijd niet adequaat en soms zelfs onjuist informeert.

De bestuurder van GroenLinks-PvdA kan echter aanblijven omdat de hele coalitie achter hem bleef staan (18-33). Aan opstappen denkt Potjer niet. "Ik zet me in en ga me nog meer inzetten om u zo goed mogelijk te bedienen", zei Potjer tegen de Staten. "De komende tijd zal u dat ervaren. Hopelijk biedt dat vertrouwen."

Begin dit jaar werd al een motie van treurnis ingediend tegen de gedeputeerde, over de gang van zaken rond het afschieten van de damherten in de Hoeksche Waard. Hij ontsnapte toen met precies dezelfde stemverhouding (18-33) aan zo'n 'gele kaart' van de Staten.