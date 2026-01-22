ECONOMIE
Trump naar rechter omdat grote bank hem niet meer als klant wil

Economie
door anp
donderdag, 22 januari 2026 om 19:10
anp220126189 1
WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft de grote Amerikaanse bank JPMorgan Chase en diens topman Jamie Dimon voor de rechter gedaagd. Hij beschuldigt de bank ervan hem om politieke redenen geen bankdiensten meer te willen aanbieden. Voor dit zogenoemde 'debanken' zou Trump nu miljarden aan compensatie willen.
In de aanklacht, ingediend bij een rechtbank in Florida, wordt de bank beticht van handelslaster en schending van de impliciete overeenkomst van goede trouw en eerlijke behandeling. Ook beweert Trump dat Dimon de wet betreffende oneerlijke en misleidende handelspraktijken van Florida heeft overtreden. JPMorgan heeft nog niet gereageerd op een verzoek om commentaar.
Trump verklaarde in augustus al dat banken hem in het verleden hadden gediscrimineerd. Volgens hem had JPMorgan hem gevraagd binnen twintig dagen rekeningen te sluiten die hij al decennia had, zo zei hij destijds in een interview met nieuwszender CNBC. JPMorgan ontkende eerder dat de bank klanten de deur wijst op ideologische gronden.
