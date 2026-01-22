Frederiksen: eensgezindheid en sterke EU belangrijk

BRUSSEL (ANP) - De afgelopen periode heeft laten zien dat een eensgezind Europa dat voor zichzelf opkomt resultaten oplevert, zei de Deense premier Mette Frederiksen. Ze doelt op de Groenland-crisis waar nu de angel uit is.

Ze sprak haar dankbaarheid uit voor alle steun die Denemarken en Groenland vanuit heel Europa hebben ontvangen. "Dat is enorm belangrijk geweest in deze zeer moeilijke situatie waarin we ons bevinden", zei Frederiksen.

"We hebben de afgelopen dagen en weken iets geleerd. En nu willen we natuurlijk een oplossing vinden", zei de Deense premier bij aankomst in Brussel waar de EU-regeringsleiders voor een ingelaste top bijeenkomen naar aanleiding van de Groenland-crisis.

Permanente aanwezigheid NAVO

Een deel van die oplossing ligt volgens Frederiksen in de permanente aanwezigheid van de NAVO in het Arctische gebied, ook rond Groenland.

Op de vraag van journalisten of Frederiksen de VS nog vertrouwt, moest ze lang nadenken. "We werken al vele jaren heel nauw samen met de VS, maar we moeten respectvol samenwerken zonder elkaar te bedreigen", zei ze uiteindelijk diplomatiek. "Daarom hoop ik een politieke oplossing te vinden binnen het kader van de democratie en hoe we als bondgenoten samenwerken."

Daarbij herhaalde ze dat er onder geen beding zal worden onderhandeld over de soevereiniteit van Denemarken en Groenland.