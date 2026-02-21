Trump ondertekent nieuwe wereldwijde importheffing van 10 procent

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG/DPA) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag een presidentieel decreet ondertekend waarmee een nieuw wereldwijd invoertarief van 10 procent op buitenlandse goederen wordt ingevoerd. Daarmee handelt hij snel, in een poging zijn handelsagenda overeind te houden, nadat het Amerikaanse Hooggerechtshof veel van de heffingen die hij vorig jaar invoerde onwettig verklaarde.

Bij de aankondiging van het decreet, eerder op vrijdag, stelde Trump dat het decreet valt onder een handelswet uit 1974. Hij zei dat hij voor de invoering ervan geen toestemming nodig heeft van het Congres. Die vereiste toestemming was een van de kritiekpunten van het Hooggerechtshof op de eerdere heffingen.

"Het is mij een grote eer om zojuist, vanuit het Oval Office, een mondiaal tarief van 10 procent voor alle landen te hebben ondertekend, dat vrijwel onmiddellijk van kracht zal zijn", schreef Trump vrijdagavond in een bericht op Truth Social. Het Witte Huis verduidelijkte iets later dat de "tijdelijke invoerheffing" op 24 februari van kracht wordt.

Het Witte Huis stelt dat "bepaalde goederen" worden vrijgesteld. De redenen daarvoor zijn "de behoeften van de Amerikaanse economie" of "om ervoor te zorgen dat de heffing effectiever de fundamentele internationale betalingsproblemen aanpakt waarmee de Verenigde Staten worden geconfronteerd". Het gaat onder meer om "bepaalde kritieke mineralen", sommige landbouwproducten waaronder rundvlees en sinaasappels en "personenauto's, bepaalde lichte vrachtwagens, bepaalde middelzware en zware voertuigen".

De Amerikaanse regering kondigde nagenoeg tegelijkertijd aan dat bepaalde andere heffingen, die door het Hooggerechtshof onwettig werden bevonden, zullen worden beëindigd.