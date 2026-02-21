Kerstholt heeft na twaalf jaar alsnog goud op relay: nu is het af

MILAAN (ANP) - Niels Kerstholt was vrijdag op de Spelen van Milaan van iedereen het meest blij met de behaalde gouden olympische medaille op de aflossing. De bondscoach maakte zelf twaalf jaar geleden deel uit van het Nederlandse shorttrackteam dat in Sotsji op pijnlijke wijze naast eremetaal greep.

"Het is af nu. De cirkel is rond. Dit voelt niet als zomaar een kers op een taart, maar als een enorme kers", sprak Kerstholt in de catacomben van de Milano Ice Skating Arena na de zege van Jens van 't Wout, Melle van 't Wout, Friso Emons en Teun Boer.

Twaalf jaar geleden, toen de Nederlandse shorttrackers in de olympische finale stonden, ging Freek van der Wart al in de eerste bocht tegen het ijs. De kansloze inhaalrace leidde uiteindelijk tot de ondankbare vierde plek voor Kerstholt en zijn ploeggenoten. Na afloop kwamen er toen tranen los.

De twee Olympische Spelen daarna, in Pyeongchang (2018) en Beijing (2022), slaagde Nederland er bij de mannen niet in de finale te halen.

De shorttrackers wisten van de pijn bij Kerstholt. Kopman Van 't Wout, die deze Spelen met drie keer goud en een keer brons verlaat, hing zijn gouden medaille om de nek van de bondscoach. Na een tijdje kwam de perschef van NOC*NSF de gouden medaille toch weer terughalen. "Jens is bang dat je 'm kwijtraakt", zei hij met een lach tegen Kerstholt.

Van der Wart was in het stadion in Milaan aanwezig bij de finale, net als Daan Breeuwsma, ook ploeggenoot van Kerstholt tijdens de Spelen van 2014. Alleen Sjinkie Knegt, de vierde rijder van destijds, kon er niet bij zijn.

"Deze gouden medaille maakt me zo trots", aldus Kerstholt. "De andere teams werden gewoon uitgespeeld. We hebben zo slim gereden. Een aantal ronden voor het einde wist ik al dat het binnen was."