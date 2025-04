Trump onthult kolenplan, noemt Duitsland foutief als voorbeeld

WASHINGTON (ANP/DPA) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft een decreet getekend om de "prachtige schone kolenindustrie van Amerika" te stimuleren. Daarbij noemde hij Duitsland dinsdag ten onrechte als voorbeeld van een terugkeer naar fossiele brandstoffen, door te stellen dat er nieuwe kolencentrales in het land geopend worden.

"Duitsland ging zo groen dat ze bijna failliet gingen", zei Trump. Hij beweerde dat het land was overgestapt op windenergie - terwijl het "niet altijd voldoende waaide" - en uiteindelijk weer terugkeerde naar kolen. In werkelijkheid werd de laatste nieuwe kolencentrale in Duitsland in 2020 in gebruik genomen. Het land heeft zich gecommitteerd om kolen volledig uit te faseren tegen 2038, met een mogelijke eerdere exit in 2030.

Trump heeft nu overheidsinstanties opgedragen om regels terug te draaien die de kolenmijnbouw en exporten beperken.