Trump ontkent bedrijven Elon Musk kapot te willen maken

WASHINGTON (ANP) - Donald Trump is niet van plan de bedrijven van Elon Musk om zeep te helpen door subsidies in te trekken. Dat schreef de Amerikaanse president donderdag in een bericht op zijn socialemediaplatform Truth Social. De twee mannen vochten eerder nog openlijk een ruzie uit nadat Musk kritiek had geuit op een nieuwe begrotingswet.

"Iedereen beweert dat ik Elons bedrijven zal kapotmaken door een deel of zelfs alle grootschalige subsidies die hij van de Amerikaanse overheid ontvangt, af te pakken. Dat is niet waar!", aldus Trump. "Ik wil dat Elon, en alle bedrijven in ons land, FLOREREN, sterker nog, FLOREREN zoals nooit tevoren!"

De Amerikaanse president hintte begin deze maand op forse bezuinigingen op subsidies waarvan Musk profiteert. Musk was een grote financier van Trumps verkiezingscampagne en leidde de taskforce DOGE voor besparingen op overheidsuitgaven. Trump suggereert dat diezelfde instelling moet korten op overheidsgeld voor Musks bedrijven SpaceX en Tesla.