Justitie VS gaat rechterhand Epstein vragen naar andere daders

TALLAHASSEE (ANP/AFP) - De Amerikaanse justitie gaat de rechterhand van wijlen Jeffrey Epstein ondervragen over andere betrokkenen bij diens seksueel misbruik van minderjarigen. De autoriteiten hopen zo de critici te sussen die hen verdenken van het beschermen van prominente mededaders.

Epsteins 'regelaar' Ghislaine Maxwell zit in Florida twintig jaar cel uit voor het aanbrengen van slachtoffers voor de rijke investeerder. Die overleed in 2019 in zijn cel en nam belastende informatie over vrienden en kennissen mee in zijn graf, vrezen veel Amerikanen. President Donald Trump, die de verdenkingen aanwakkerde en openheid van zaken beloofde, zit in de knel nu zijn aanhang ongeduldig wordt en tegelijkertijd steeds vaker klinkt dat ook hijzelf in het Epstein-dossier wordt genoemd.

Maxwell wordt donderdag ondervraagd door de tweede man van het ministerie van Justitie, Todd Blanche. Die trad vorig jaar nog op als Trumps advocaat toen hij terechtstond voor het betalen van zwijggeld aan een pornoster.