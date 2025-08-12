ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Trump overweegt rechtszaak tegen Fed-voorzitter Powell

Economie
door anp
dinsdag, 12 augustus 2025 om 16:24
anp120825113 1
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft opnieuw fel uitgehaald naar Fed-voorzitter Jerome Powell en overweegt om "een grote rechtszaak" tegen hem aan te spannen. De reden is "het vreselijke en uiterst incompetente werk dat hij heeft geleverd bij de renovatie van de Fed-gebouwen", schreef Trump op zijn berichtenplatform Truth Social.
"Drie miljard dollar voor iets dat gewoon een opknapbeurt van 50 miljoen had moeten zijn. Niet best!", vervolgde de president. Trump drong er ook opnieuw op aan dat Powell de rente direct verlaagt. "Jerome 'Altijd Te Laat' Powell moet NU de rente verlagen", schrijft de president.
Daarmee reageerde hij op een meevallend Amerikaans inflatiecijfer dat dinsdag werd gepubliceerd. Volgens Trump is de schade die Powell heeft aangericht door "altijd te laat te reageren", niet te overzien. "Gelukkig is de economie zo goed dat we Powell en de lakse bestuursraad gewoon voorbij zijn gestreefd."
Vorig artikel

Westerse landen vermanen Israël over 'onvoorstelbaar' lijden Gaza

Volgend artikel

Ook gegevens van gedetineerden gestolen bij dataroof lab

POPULAIR NIEUWS

Schermafbeelding 2025-08-11 200817

B&B Vol liefde: Ingrid wordt in Limburgs dorp "uitgekotst" en Petra maakt zich onsterfelijk belachelijk

ANP-4927639

Amsterdams dispuut maakt het zelfs volgens het Corps te bont

164994085_l

Gele tanden liggen (meestal) niet aan jou

ANP-530871226

Zo test je in 3 seconden of je genoeg water drinkt tijdens een hittegolf

ANP-532089727

Dit is de makkelijkste manier om kalkaanslag in je badkamer te verwijderen

ANP-533024162

Is Zelensky nu toch bereid om land af te staan in ruil voor vrede?