Trump overweegt rechtszaak tegen Fed-voorzitter Powell

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft opnieuw fel uitgehaald naar Fed-voorzitter Jerome Powell en overweegt om "een grote rechtszaak" tegen hem aan te spannen. De reden is "het vreselijke en uiterst incompetente werk dat hij heeft geleverd bij de renovatie van de Fed-gebouwen", schreef Trump op zijn berichtenplatform Truth Social.

"Drie miljard dollar voor iets dat gewoon een opknapbeurt van 50 miljoen had moeten zijn. Niet best!", vervolgde de president. Trump drong er ook opnieuw op aan dat Powell de rente direct verlaagt. "Jerome 'Altijd Te Laat' Powell moet NU de rente verlagen", schrijft de president.

Daarmee reageerde hij op een meevallend Amerikaans inflatiecijfer dat dinsdag werd gepubliceerd. Volgens Trump is de schade die Powell heeft aangericht door "altijd te laat te reageren", niet te overzien. "Gelukkig is de economie zo goed dat we Powell en de lakse bestuursraad gewoon voorbij zijn gestreefd."