Westerse landen vermanen Israël over 'onvoorstelbaar' lijden Gaza

LONDEN (ANP/RTR) - Westerse landen hebben Israël gemaand hulp toe te laten in de Gazastrook, omdat het lijden daar "onvoorstelbare vormen" heeft aangenomen. De honger grijpt er om zich heen en er is "onmiddellijke actie nodig om dit te stoppen en de toestand te verbeteren", aldus de gezamenlijke verklaring van ministers van Buitenlandse Zaken.

De oproep is afkomstig van onder meer Australië, Canada, de Europese Unie, Groot-Brittannië en Japan. "We roepen de regering van Israël op om de hulpgoederen van alle internationale niet-gouvernementele organisaties toe te laten en om de blokkering van essentiële humanitaire instellingen ongedaan te maken."