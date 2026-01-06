ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Trump overweegt subsidies voor heropbouw olie-industrie Venezuela

Economie
door anp
dinsdag, 06 januari 2026 om 7:53
anp060126064 1
WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - President Donald Trump heeft gesuggereerd dat de Verenigde Staten mogelijk subsidies kunnen verstrekken aan bedrijven om de olie-industrie van Venezuela weer op te bouwen. Trump zei tegen NBC News ook dat het project om Amerikaanse olieconcerns hun activiteiten in het land te laten uitbreiden binnen minder dan achttien maanden "operationeel" zou kunnen zijn. Daarmee schetste hij een tijdsbestek dat sterk afwijkt van de schattingen van experts.
"Ik denk dat we het in minder tijd kunnen doen, maar het zal veel geld kosten", vertelde Trump. "Er zal een enorme hoeveelheid geld moeten worden uitgegeven en de oliebedrijven zullen het uitgeven, en dan worden ze door ons of via inkomsten vergoed."
Maar de Amerikaanse oliesector zelf houdt zich tot nu toe stil over een mogelijke bereidheid om opnieuw in Venezuela te investeren. De olie-industrie van Venezuela kampt al jaren met corruptie en onderinvestering. Experts zeggen dat het nieuw leven inblazen ervan een proces van tien jaar kan zijn en meer dan 100 miljard dollar kan kosten.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-52393244

Dit gedrag herken je vooral bij hoogbegaafden

anp050126197 1

Deense premier vreest ‘einde van alles’bij aanval VS op Groenland

gandr-collage

Waarom Trump doet denken aan keizer Wilhelm II

256415692_m

“Schansspringers verdacht van ‘penisdoping’: hoe ver gaan ze voor een paar millimeter extra?”

110026737_m

Als je tas van 2.000 euro sneller uit elkaar valt dan Zara

ANP-519780233

Inspiratie nodig? dit zijn de populairste vakantiebestemmingen voor komende zomer

Loading