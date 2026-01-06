Trump overweegt subsidies voor heropbouw olie-industrie Venezuela

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - President Donald Trump heeft gesuggereerd dat de Verenigde Staten mogelijk subsidies kunnen verstrekken aan bedrijven om de olie-industrie van Venezuela weer op te bouwen. Trump zei tegen NBC News ook dat het project om Amerikaanse olieconcerns hun activiteiten in het land te laten uitbreiden binnen minder dan achttien maanden "operationeel" zou kunnen zijn. Daarmee schetste hij een tijdsbestek dat sterk afwijkt van de schattingen van experts.

"Ik denk dat we het in minder tijd kunnen doen, maar het zal veel geld kosten", vertelde Trump. "Er zal een enorme hoeveelheid geld moeten worden uitgegeven en de oliebedrijven zullen het uitgeven, en dan worden ze door ons of via inkomsten vergoed."

Maar de Amerikaanse oliesector zelf houdt zich tot nu toe stil over een mogelijke bereidheid om opnieuw in Venezuela te investeren. De olie-industrie van Venezuela kampt al jaren met corruptie en onderinvestering. Experts zeggen dat het nieuw leven inblazen ervan een proces van tien jaar kan zijn en meer dan 100 miljard dollar kan kosten.