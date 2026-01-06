Belgische pedobisschop verkrachtte vermoedelijk ook 3-jarige tweeling

Het was in 2010 een schok toen de populaire bisschop Van Brugge, Roger Vangheluwe , jarenlang zijn neef seksueel bleek te hebben misbruikt. Het werd nog erger toen bleek dat Kardinaal Daneels (ooit genoemd al mogelijke Paus) het allang wist en onder de tafel had geschoven.

De kardinaal (inmidels dood) heeft nog iets verdonkeremaand. In 2008 kreeg de kardinaal van de zuster die de Kortrijkse jeugdinstelling Stella bestierden. De bisschop kwam wel eens langs om de eenzame kinderen een uitje te bezorgen.

Maar eenmaal troffen twee zusters de bisschop aan met de tweeling van 3 jaar in de kapel. Hij was bezig met verkarchting. De zusters zonden een brief aan hun kardinaal.

De brief, gericht aan de toenmalige kardinaal Godfried Danneels, beschrijft hoe twee zusters hem aantroffen met de kinderen in een achtergebouw van de kapel, waar hij “zondige geslachtelijke handelingen” zou hebben gepleegd.

Of de brief, waarvan een kopie in handen is van journalsten van Humo, juridisch bewijs levert om de bisschop (inmiddels 89) te vervolgens, staat niet vast. De bisschop ontkent uiteraard.