ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Trump schort eeuw oude wet tijdelijk op om stijgende energieprijs

door anp
woensdag, 18 maart 2026 om 15:27
WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft een ruim een eeuw oude scheepvaartwet opgeschort om de kosten van het transport van olie, gas en andere goederen in de Verenigde Staten te verlagen. Daarmee probeert hij stijgende energieprijzen in het land, veroorzaakt door zijn oorlog tegen Iran, te drukken.
Het gaat om de Jones Act uit 1920, die bepaalt dat bedrijven die goederen van de ene Amerikaanse haven naar de andere Amerikaanse haven vervoeren altijd gebruik moeten maken van schepen die in de VS zijn gebouwd en een Amerikaanse bemanning hebben. Door de wet voor bijvoorbeeld steenkool, olie, aardgas en kunstmest zestig dagen op te schorten, wil de Trump-regering het transport van de producten vergemakkelijken. Dat zou tekorten moeten voorkomen en ook de prijzen aan de pomp wat kunnen laten afnemen.
Het is niet uniek dat een Amerikaanse president deze wet tijdelijk opschort. Trumps voorganger Biden deed dat enkele jaren terug bijvoorbeeld ook toen hij wat wilde doen aan benzinetekorten in het land.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_1424698355

Trump heeft het kapot gemaakt – nu mag hij het ook repareren

160426447_m

Waarom we 's nachts zo liggen te piekeren (het ligt aan onze hersenen)

079f50292788-meghan-markle-gives-interview-at-star-star-studded-event

Waarom Netflix de buik vol had van Meghan

generated-image (2)

Ineens wil iedereen een elektrische auto

web17-trumpspeechms13-1160x768

Belangrijkste democratische waakhond: ‘Trump aast op dictatuur, VS is geen liberale democratie meer’

69b60fe14d65ec51752a0633

Robotwaakhonden rukken op: datacenters zetten massaal in op Black Mirror-scenario

Loading