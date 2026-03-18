Trump schort eeuw oude wet tijdelijk op om stijgende energieprijs

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft een ruim een eeuw oude scheepvaartwet opgeschort om de kosten van het transport van olie, gas en andere goederen in de Verenigde Staten te verlagen. Daarmee probeert hij stijgende energieprijzen in het land, veroorzaakt door zijn oorlog tegen Iran, te drukken.

Het gaat om de Jones Act uit 1920, die bepaalt dat bedrijven die goederen van de ene Amerikaanse haven naar de andere Amerikaanse haven vervoeren altijd gebruik moeten maken van schepen die in de VS zijn gebouwd en een Amerikaanse bemanning hebben. Door de wet voor bijvoorbeeld steenkool, olie, aardgas en kunstmest zestig dagen op te schorten, wil de Trump-regering het transport van de producten vergemakkelijken. Dat zou tekorten moeten voorkomen en ook de prijzen aan de pomp wat kunnen laten afnemen.

Het is niet uniek dat een Amerikaanse president deze wet tijdelijk opschort. Trumps voorganger Biden deed dat enkele jaren terug bijvoorbeeld ook toen hij wat wilde doen aan benzinetekorten in het land.