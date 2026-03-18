Iranoorlog stuwt ook prijzen van schoonmaakproducten

LUDWIGSHAFEN (ANP) - Het Duitse chemieconcern BASF verhoogt de prijzen voor ingrediënten voor schoonmaakproducten. Het gaat om "aanzienlijke" prijsverhogingen tot 30 procent als reactie op gestegen kosten voor belangrijke grondstoffen, vervoer en verpakkingen nu de oorlog in het Midden-Oosten de toevoer verstoort. De stap laat zien dat de Iranoorlog niet alleen tot hogere prijzen voor benzine, diesel of gas kan leiden, maar ook voor andere producten.

De prijsverhogingen gelden onder andere voor het onderdeel dat bestanddelen levert voor schoonmaakproducten voor thuis en in de industrie. Bij sommige producten stijgen de prijzen mogelijk nog sterker dan 30 procent, waarschuwt BASF.