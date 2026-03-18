OM in België eist in hoger beroep vijf jaar cel in Funcapszaak

ANTWERPEN (ANP) - Het Belgische Openbaar Ministerie heeft woensdag in hoger beroep vijf jaar cel geëist tegen de eigenaren van de website Funcaps voor de handel in illegale medicijnen. De rechtbank in Mechelen legde Jord van W. (31) en Stefan P. (30) eerder beiden een werkstraf van 120 uur op. Hun bedrijf kreeg toen een boete van 80.000 euro. Zowel het OM als de verdachten ging daartegen in hoger beroep.

Justitie meent dat de twee zich schuldig hebben gemaakt aan de grootschalige invoer van designerdrugs. "Die hadden een desastreuze impact op het leven van gebruikers", aldus de aanklager.

In Nederland worden de twee ook verdacht van de illegale handel in medicijnen en designerdrugs. Justitie onderzoekt 58 sterfgevallen die mogelijk een link hebben met middelen die zijn verkocht via de website.

Op 20 april staat in de Nederlandse strafzaak een volgende inleidende zitting gepland in de rechtbank in Zwolle.