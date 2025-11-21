Trump schrapt tarieven op Braziliaans rundvlees en koffie

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft de tarieven van 40 procent op Braziliaanse voedingsproducten, waaronder rundvlees, koffie, cacao en fruit, opgeheven. Deze tarieven waren in juli ingesteld als strafmaatregel tegen Brazilië vanwege de vervolging van voormalig president en Trump-bondgenoot Jair Bolsonaro.

Vorige week schrapte de Amerikaanse regering ook al tarieven op verschillende landbouwproducten.

Brazilië levert normaal gesproken een derde van de koffie die in de Verenigde Staten wordt gebruikt en is recent een belangrijke leverancier van rundvlees geworden, met name het type dat wordt gebruikt voor hamburgers.