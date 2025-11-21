Bestaande koopwoningen 6,6 procent duurder in oktober

DEN HAAG (ANP) - De prijzen van bestaande koopwoningen zijn in oktober met gemiddeld 6,6 procent gestegen in vergelijking met een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van gegevens van het Kadaster. Volgens het CBS vlakt daarmee de prijsstijging voor de zevende maand op rij af.

De gemiddelde verkoopprijs van een bestaande koopwoning was vorige maand 498.996 euro. In september stegen de prijzen op jaarbasis nog met gemiddeld 7 procent. In het voorjaar ging het nog om stijgingen van meer dan 10 procent.

De prijzen bereikten in juli 2022 een piek. Daarna sloeg de trend om en daalden de prijzen enige tijd. Sinds juni 2023 is de trend echter weer stijgend. In oktober lagen de prijzen gemiddeld 14,5 procent hoger dan bij de vorige piek in juli 2022.

Wisselen van woning

In vergelijking met september stegen de prijzen met gemiddeld 0,5 procent.

Verder wisselden vorige maand 21.849 woningen van eigenaar, een toename van 20,5 procent ten opzichte van een jaar eerder. Over de eerste tien maanden van dit jaar ging het om 193.317 transacties. Dat is ruim 17 procent meer op jaarbasis.