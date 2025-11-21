Experts linken droogte Iran aan uitstoot fossiele brandstoffen

LONDEN (ANP) - De extreme en langdurige droogte in Iran zou zich niet hebben voorgedaan zonder klimaatverandering door fossiele brandstoffen. Dat is de stellige overtuiging van een groep klimaatwetenschappers die de ongekende droogte in Iran en buurlanden heeft onderzocht.

"Dit soort droogte is steeds gewoner geworden in een wereld die decennialang is opgewarmd door de verbranding van fossiele brandstoffen", zegt klimaatprofessor Friederike Otto van het Imperial College in Londen in een verklaring. Bij die verbranding komt CO2 vrij en dat gas houdt warmte vast in de atmosfeer.

Volgens Otto onderstreept de analyse hoe belangrijk het is om op de klimaattop in Belém afspraken te maken over het uitfaseren van fossiele brandstoffen. De top eindigt vrijdag officieel, al is verlenging meer regel dan uitzondering op de conferenties.

Drinkwater

"Jaren met weinig neerslag in de regio komen nu vaker voor dan zonder klimaatverandering, terwijl de gemiddelde temperaturen zijn gestegen, waardoor de bodem nog verder uitdroogt", legt het collectief World Weather Attribution (WWA) uit. De gevolgen zijn groter dan ooit: grote stuwmeren die steden in het land van drinkwater voorzien, zijn drooggevallen. Volgens het drinkwaterbedrijf van Teheran is het peil in zestig jaar niet zo laag geweest.

De Iraanse regering beschouwt de droogte als nationale noodsituatie en heeft besloten dat de toevoer van drinkwater naar Teheran 's nachts wordt afgesloten. President Masoud Pezeshkian heeft zelfs geopperd de hoofdstad te evacueren als de droogte nog langer aanhoudt. In het stedelijke gebied wonen meer dan 16 miljoen mensen.

Overbegrazing

Sinds de winter van 2020 kampt het westen van Azië al met bovengemiddelde hitte en droogte. In het klimaat van nu is dat "geen ongebruikelijke gebeurtenis meer", stellen de wetenschappers van WWA vast. Als de aarde niet was opgewarmd, zou de droogte minder extreem zijn en ook veel minder vaak voorkomen, hooguit twee of drie jaren per eeuw, schrijven ze.

De watercrisis en verdroging in Iran zijn volgens het collectief verergerd door onverantwoord gebruik van grondwater en overbegrazing door vee. Het vermogen van de bodem om water vast te houden, is daardoor afgenomen, met de landbouwsector zelf als eerste slachtoffer. In de winning van fossiele brandstoffen die het grootste deel van het probleem veroorzaken, is Iran overigens ook een grote speler. Het land staat steevast in de top tien van grootste olieproducenten ter wereld.