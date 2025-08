Trump verhoogt heffing India 'fors' om kopen Russische olie

WASHINGTON (ANP/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump gaat de importheffing voor India "fors" verhogen nu het land niet van plan is te stoppen met het kopen van Russische olie. "India koopt niet alleen enorme hoeveelheden, maar verkoopt ook nog eens een groot deel op de open markt voor flinke winsten. Het kan ze niet schelen hoeveel mensen in Oekraïne worden gedood door de Russische oorlogsmachine", schrijft Trump in een bericht op Truth Social.

Trump presenteerde vorige week al een heffing van 25 procent voor India. De president gaf daarbij aan dat deze zou kunnen worden verhoogd als het land, met de vijfde economie ter wereld, zou doorgaan met het kopen van Russische olie. De afgelopen dagen gaven Indiase regeringsbronnen aan geen gehoor te geven aan Trumps dreigementen.

Via de belangrijkste overgebleven handelspartners van Rusland wil Trump Moskou onder druk zetten de oorlog in Oekraïne te beëindigen. India geeft tot nu toe prioriteit aan de eigen economische belangen.