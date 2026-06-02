Trump verlaagt importheffingen op landbouwmachines

Economie
door anp
dinsdag, 02 juni 2026 om 8:07
WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - Het Witte Huis heeft aangekondigd de importtarieven op landbouwmachines zoals maaidorsers en oogstmachines te verlagen om de kosten voor Amerikaanse boeren en fabrikanten te drukken. De tarieven dalen van 25 naar 15 procent. Buitenlandse bedrijven kunnen daarbij in aanmerking komen voor een lager tarief van 10 procent als hun apparatuur voor minstens 85 procent uit Amerikaans staal of aluminium bestaat.
De Amerikaanse president Donald Trump worstelt al langer met hoge kosten en klachten van bedrijven die zeggen dat alle door Washington opgeworpen tarieven voor problemen zorgen. In april voerde zijn regering daarom ook al tariefsverlagingen door voor sommige producten.
De oorlog in het Midden-Oosten raakt Amerikaanse bedrijven ook. Deere & Co, de maker van de iconische groene landbouwmachines, gaf de sterk gestegen brandstof- en meststofkosten als gevolg van het conflict onlangs de schuld van tegenvallende tractorverkopen.
