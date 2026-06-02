Kabinet wil arbeidsmigrant beter beschermen tegen onderbetaling

door anp
dinsdag, 02 juni 2026 om 8:59
DEN HAAG (ANP) - Werknemers die te weinig betaald krijgen, kunnen straks makkelijker hun achterstallig loon terugkrijgen. Vooral arbeidsmigranten worden onderbetaald. Minister Hans Vijlbrief (Sociale Zaken, D66) wil werkgevers sneller verantwoordelijk maken.
De Arbeidsinspectie, die controleert of het minimumloon wordt betaald, kan door een gebrekkige administratie bij een bedrijf niet altijd vaststellen of er sprake is van onderbetaling. De ondernemer kan dan een boete krijgen, maar de werknemer krijgt zijn achterstallig loon niet terug.
Vijlbrief wil de bewijslast omdraaien. Als de inspectie vermoedt dat de werknemer te weinig salaris krijgt, kan ze de werkgever dwingen het achterstallige loon te betalen. De inspectie mag dan "een fictieve onderbetaling van het loon berekenen", aldus het ministerie.
Ook in een rechtszaak komt de bewijslast bij de werkgever te liggen. Op dit moment moet de werknemer nog aantonen dat hij te weinig geld heeft gekregen en dat is vaak lastig. De komende maanden werkt Vijlbrief zijn wetsvoorstel uit.
