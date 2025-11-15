Trump verlaagt tarieven koffie, groenten, fruit en rundvlees

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag een verordening getekend om importheffingen op producten als rundvlees, koffie, bananen en tomaten te verlagen. Hij doet dit onder druk van zijn aanhang, die worstelt om de eindjes aan elkaar te knopen.

Koffie bijvoorbeeld was als gevolg van de opgelegde importheffingen ongeveer 20 procent duurder geworden.

De maatregel gaat in met terugwerkende kracht, vanaf afgelopen donderdag.

Trumps verordening komt een dag nadat de Verenigde Staten aankondigden dat ze de tarieven op voedingsmiddelen uit Argentinië, Ecuador, Guatemala en El Salvador zouden afschaffen. Er werden raamovereenkomsten aangekondigd die Amerikaanse bedrijven meer toegang tot die markten moeten geven en die binnen een paar weken worden afgesloten.