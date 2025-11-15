Beune wint eerste wereldbeker op 3000 meter in Salt Lake City

SALT LAKE CITY (ANP) - Joy Beune is het wereldbekerseizoen begonnen met een zege op de 3000 meter. De regerend wereldkampioene kwam in Salt Lake City tot een persoonlijk record van 3.53,69 en was daarmee sneller dan Valérie Maltais (3.56,52) uit Canada en Ragne Wiklund (3.57,19) uit Noorwegen.

Beune nam het in de voorlaatste rit op tegen landgenote Marijke Groenewoud. Ze nam in de eerste ronden meteen veel afstand van Groenewoud en dook ook ruim onder de tot dan toe beste tijd van Francesca Lollobrigida uit Italië van 3.57,65. Beune bleef anderhalve seconde boven het wereldrecord van Martina Sablikova (3.52,02) en minder dan een seconde boven het Nederlands record van Irene Schouten.

Bente Kerkhoff reed 3.59,37 en werd daarmee zevende. Groenewoud werd met 4.01,56 twaalfde. Elisa Dul kwam tot 4.03,61, goed voor de veertiende plaats.