ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Beune wint eerste wereldbeker op 3000 meter in Salt Lake City

Sport
door anp
zaterdag, 15 november 2025 om 1:01
anp151125005 1
SALT LAKE CITY (ANP) - Joy Beune is het wereldbekerseizoen begonnen met een zege op de 3000 meter. De regerend wereldkampioene kwam in Salt Lake City tot een persoonlijk record van 3.53,69 en was daarmee sneller dan Valérie Maltais (3.56,52) uit Canada en Ragne Wiklund (3.57,19) uit Noorwegen.
Beune nam het in de voorlaatste rit op tegen landgenote Marijke Groenewoud. Ze nam in de eerste ronden meteen veel afstand van Groenewoud en dook ook ruim onder de tot dan toe beste tijd van Francesca Lollobrigida uit Italië van 3.57,65. Beune bleef anderhalve seconde boven het wereldrecord van Martina Sablikova (3.52,02) en minder dan een seconde boven het Nederlands record van Irene Schouten.
Bente Kerkhoff reed 3.59,37 en werd daarmee zevende. Groenewoud werd met 4.01,56 twaalfde. Elisa Dul kwam tot 4.03,61, goed voor de veertiende plaats.
loading

POPULAIR NIEUWS

schermafbeelding 2024 10 13 om 130632

Dilan Yesilgoz en haar eindeloze reeks van onwaarheden (deel 2)

anp141125122 1

Yesilgoz klaagt andere politici aan op basis van een foutief krantenbericht dat binnen 12 uur is ontkracht. Echt geknipt om het land te besturen

anp141125125 1

Birkenstock wint zaak tegen Scapino over namaaksandalen

ANP-540143208

Wilskracht is niet genoeg om je gewoontes te veranderen: deze drie dingen werken wel

ANP-542091828

Hans Weijers noemde Yesilgoz 'feeks': weg als informateur

wat zie jij in deze tekening dit zegt het antwoord over je

Eend of konijn? Wat je ziet in dit plaatje zegt veel over je

Loading