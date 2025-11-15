ECONOMIE
Zeker zeven doden bij ontploffing op politiebureau Kashmir

Samenleving
door anp
zaterdag, 15 november 2025 om 2:31
NEW DELHI (ANP) - Zeker zeven mensen zijn om het leven gekomen en 27 gewond geraakt toen op een politiebureau in Kashmir in het noorden van India in beslag genomen explosieven ontploften. Dat meldde het Indiase televisiestation NDTV.
De meeste omgekomen personen waren politieagenten en leden van een forensisch team dat de explosieven onderzocht.
Volgens NDTV kan het dodental nog oplopen omdat vijf gewonden in een ernstige toestand verkeren.
De explosie gebeurde vier dagen na de ontploffing van een auto in New Delhi, die zeker acht mensen het leven kostte. India heeft dit als een terreurincident bestempeld. De autoriteiten onderzoeken of er een verband bestaat tussen de auto-ontploffing en arrestaties in Kashmir. Zeven mannen werden daar opgepakt op verdenking van het maken van wapens en explosieven.
India heeft de voorheen deels onafhankelijke regio Kashmir in 2019 haar autonomie ontnomen. De afgelopen decennia waren er in het gebied vaak gewelddadigheden tussen separatisten die een onafhankelijke staat willen en de centrale Indiase overheid.
