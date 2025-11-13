Trump verleent gratie aan Britse miljardair Joe Lewis

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft gratie verleend aan Joe Lewis, de 88-jarige miljardair die vorig jaar schuldig pleitte aan handel op de beurs met voorkennis. Lewis bracht hierover zelf een verklaring naar buiten, nadat meerdere media over de gratie hadden bericht.

De Brit, die eerder een celstraf ontliep omdat een rechter zijn gezondheid daarvoor te zwak achtte, voegt zich bij een lijst van prominenten die veroordeeld zijn voor financiële misdrijven en die gratie ontvingen van Trump. Datzelfde geldt bijvoorbeeld voor oprichter Changpeng Zhao van cryptobeurs Binance en oprichter Trevor Milton van fabrikant van elektrische vrachtwagens Nikola.

"Ik ben blij dat dit nu achter me ligt en dat ik van mijn pensioen kan genieten", laat Lewis weten. De oud-eigenaar van voetbalclub Tottenham Hotspur werd rijk door met zijn bedrijf Tavistock te investeren in tal van bedrijven, waaronder luxehotels, resorts en sportorganisaties.