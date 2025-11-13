ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Trump verleent gratie aan Britse miljardair Joe Lewis

Economie
door anp
donderdag, 13 november 2025 om 19:52
anp131125193 1
WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft gratie verleend aan Joe Lewis, de 88-jarige miljardair die vorig jaar schuldig pleitte aan handel op de beurs met voorkennis. Lewis bracht hierover zelf een verklaring naar buiten, nadat meerdere media over de gratie hadden bericht.
De Brit, die eerder een celstraf ontliep omdat een rechter zijn gezondheid daarvoor te zwak achtte, voegt zich bij een lijst van prominenten die veroordeeld zijn voor financiële misdrijven en die gratie ontvingen van Trump. Datzelfde geldt bijvoorbeeld voor oprichter Changpeng Zhao van cryptobeurs Binance en oprichter Trevor Milton van fabrikant van elektrische vrachtwagens Nikola.
"Ik ben blij dat dit nu achter me ligt en dat ik van mijn pensioen kan genieten", laat Lewis weten. De oud-eigenaar van voetbalclub Tottenham Hotspur werd rijk door met zijn bedrijf Tavistock te investeren in tal van bedrijven, waaronder luxehotels, resorts en sportorganisaties.
loading

POPULAIR NIEUWS

2210

DNA-analyse: Hitler had een ernstige seksuele afwijking

ANP-494576621

Geniaal trucje: zo verdwijnt kalkaanslag in je badkamer in een handomdraai

laika-a-soviet-space-dog-who-was-one-of-the-first-animals-v0-bjrp8c4sctya1

De eenzame en pijnlijke dood van Laika: de eerste hond in de ruimte

ANP-456164420

CT-scans leiden in de VS mogelijk tot meer dan 100.000 nieuwe kankergevallen

ANP-540142496

Deze 5 simpele gewoonten zijn de sleutel tot een lang gezond leven volgens experts

generated-image (52)

Er passen een miljoen woningen in bestaande woningen. Maar komen die er ook?

Loading