Suriname hoopt op gaswinning op zee in 2030

PARAMARIBO (ANP) - Suriname hoopt dat in 2030 de gaswinning begint in het zogeheten Blok 52 in het diepzeegebied voor de kust van het land. Dat zei president Jennifer Geerlings-Simons donderdag in het Surinaamse parlement.

Staatsolie Maatschappij Suriname heeft de afbakening van het gasveld goedgekeurd. Dat betekent dat er waarschijnlijk voldoende winbaar gas aanwezig is om te spreken van een economisch haalbaar project.

Het Surinaamse dochterbedrijf van de Maleisische oliemaatschappij Petronas zal nu een ontwikkelingsplan opstellen en voorleggen aan Staatsolie. Het bedrijf besluit naar verwachting in de tweede helft van 2026 of het investeert in het project.

Mijlpaal

Het staatshoofd sprak van een mijlpaal. "De goedkeuring van het commerciële gasveld is niet alleen een primeur voor ons land, maar ook voor de regio", zei Geerlings-Simons. Het gaat volgens haar om de "allereerste grootschalige offshore-gasontwikkeling met een drijvende productie-installatie voor vloeibaar gas, de zogenaamde floating liquefied natural gas, in onze regio".

In 2013 sloten Staatsolie en Petronas Suriname een productiedelingsovereenkomst voor Blok 52, dat op ongeveer 125 kilometer van de kust ligt. Petronas is de operator in dit blok en heeft een belang van 80 procent. Een dochterbedrijf van Staatsolie heeft de overige 20 procent in handen. Als het project doorgaat, komen er naast een productie-installatie ook gasontwikkelingsputten en onderzeese infrastructuur.

Volgens Geerlings-Simons kan het project de basis leggen om in de toekomst gas naar land te brengen, waarmee Suriname "een minder vervuilende energiebron" heeft. Het land werkt nu nog veel met generatoren die werken op olie. Ook is het project goed voor economische groei.