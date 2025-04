Trump voert geen heffingen in op import olie en gas

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump voert geen importheffingen in op olie, gas en geraffineerde producten uit het buitenland. Dat meldde het Witte Huis. Trump voert wel nieuwe heffingen in tegen belangrijke handelspartners van de VS.

Door de uitzondering komen er geen tarieven op ruwe olie uit Canada en Mexico die naar de VS gaat voor raffinage in het Midwesten en de Amerikaanse zuidkust. Ook benzine en diesel uit Europa vallen niet onder de heffingen. Europa is een belangrijke leverancier van brandstof voor de oostkust van de VS.

De olieprijzen gingen omlaag na de bekendmaking van de nieuwe heffingen door zorgen over een mogelijke wereldwijde handelsoorlog. Die kan grote schade toebrengen aan de wereldeconomie en de vraag naar olie ondermijnen.