Trump voert importheffingen in op drones en onderdelen

WASHINGTON (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De Verenigde Staten gaan importheffingen van tot 100 procent opleggen op drones en drone-onderdelen uit het buitenland. Volgens de Amerikaanse president Donald Trump zijn de VS "te afhankelijk" van buitenlandse leveranciers voor drones. De tarieven gelden ook voor enkele belangrijke Amerikaanse bondgenoten.

Het hoogste tarief geldt voor zwaardere drones van meer dan 25 kilogram en voor drones met bepaalde mogelijkheden die bijzonder gevoelig zijn voor de nationale veiligheid, stelt het Witte Huis in een verklaring. Voor kleinere drones geldt een tarief van 25 procent.

Een tarief van 15 procent zal worden opgelegd aan drones en onderdelen uit de Europese Unie, Japan, Liechtenstein, Zuid-Korea, Zwitserland en Taiwan. Voor drones uit het Verenigd Koninkrijk geldt een tarief van 10 procent. De tarieven treden over 21 dagen in werking, aldus het Witte Huis. Voor drone-onderdelen die niet bijzonder gevoelig zijn voor de nationale veiligheid, treden de tarieven 180 dagen na ondertekening in werking.